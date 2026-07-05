Erakçi, Filistinli direniş gruplarının liderlerini ağırladı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, cenaze töreni için Tahran'a gelen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık Genel Sekreteri Talal Naci ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mezher ile bir araya geldi.

Şehit devrim liderinin cenaze törenine katılmak üzere Tahran'a gelen Filistinli yetkililer, Filistin halkı ve direniş gruplarının İran ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında şehit olan İslam Devrimi Lideri, İranlı yetkililer ve vatandaşlar için taziyelerini sundu.

Filistinli liderler, şehit liderin Filistin davasına verdiği tarihi ve cesur desteği övgüyle anarken, İran Silahlı Kuvvetlerinin savunma alanındaki başarıları ile İranlı müzakerecilerin diplomatik kazanımlarının, İran halkının direnişi ve birliği sayesinde ülkenin bağımsızlık ve ilerleme yolunu daha da güçlendireceğini ifade etti.

Heyet ayrıca, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ile işgal altındaki Filistin'de devam eden "sömürgeci soykırım" olarak nitelendirdikleri uygulamalar hakkında bilgi vererek, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm devletlerin Filistin halkını destekleme ve İsrailli yetkililerin yargılanması için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ise Filistinli direniş gruplarının liderlerine cenaze törenine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, İsrail ve ABD'nin direniş liderlerini fiziksel olarak hedef alarak direnişi sona erdirebileceklerini düşündüğünü, ancak direniş şehitlerinin kanının bu planları boşa çıkararak İsrail ve ABD'yi yenilgiye uğrattığını söyledi.

Erakçi, şehit İran liderinin daha önce de defalarca vurguladığı gibi, Filistin halkının direnişi ile Filistinli grupların birlik ve dayanışması sayesinde Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğünün mutlaka gerçekleşeceğini belirterek, İran'ın Filistin halkının özgürlük mücadelesine desteğini sürdüreceğini ifade etti.