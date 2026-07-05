Erakçi, Emel Hareketi heyeti ile Tahran'da görüştü

Emel Hareketi Başkanlık Divanı Üyesi Halil Hamdan, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’nin özel temsilcisi sıfatıyla ve hareketin üst düzey üyelerinden oluşan bir heyetle birlikte, İslam Devrimi’nin şehit liderine saygılarını sunmak amacıyla Tahran’a yaptığı ziyaret kapsamında Cumartesi öğleden sonra İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü.

Halil Hamdan, Nebih Berri ile Emel Hareketi üyelerinin, İran Devrim Lideri, Cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkına taziye ve dayanışma mesajlarını iletti. Hamdan ayrıca, ABD ve İsrail tarafından yürütülen savaş sırasında İslam Devrimi lideri ile birlikte çok sayıda İranlı yetkili ve vatandaşın şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini sundu.

Hamdan, İran'ın Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine verdiği destek ile İsrail’in Lübnan halkına yönelik saldırılarının durdurulmasına yönelik çabalarından dolayı teşekkür ederek, bu tutumu takdir ettiklerini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise, Lübnan Meclis Başkanı’nın özel temsilcisi ve Emel Hareketi heyetinin, şehit lider için düzenlenen veda ve saygı törenine katılmalarından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Erakçi, Lübnan halkının İsrail’in askeri saldırıları ve tehditleri karşısındaki direniş ve kararlılığını övdü. Nebih Berri’nin, İsrail’in saldırıları ve girişimleri karşısında Lübnan’daki farklı kesimler arasındaki birlik ve dayanışmanın korunmasındaki rolünü takdir etti. Ayrıca İran’ın, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının tamamen sona ermesi ve İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından bütünüyle çekilmesi gerektiği yönündeki tutumunu yineledi.