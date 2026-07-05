Bakan Erakçi Hamas heyeti ile bir araya geldi

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Liderlik Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ile hareketin üst düzey yöneticilerinden oluşan heyet, şehit devrim liderinin cenaze törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile görüştü.

Görüşmede Hamas heyeti, ABD ile Siyonist rejimin İran'a karşı yürüttüğü savaşta şehit olan Ayetullah Hamaney'in, bazı aile fertlerinin, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin ve İran vatandaşlarının şehadeti dolayısıyla İran liderliğine, hükümetine ve halkına taziyelerini iletti. Heyet ayrıca Filistin halkı adına İran hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Muhammed Derviş, şehit Hamaney'in Filistin davasına verdiği ilkeli ve cesur desteği ile Filistin halkının işgale karşı meşru direnişine verdiği katkıyı takdir etti.

Derviş, İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğini savunmada elde ettiği başarıyı ve İranlı müzakerecilerin diplomatik alandaki kazanımlarını kutlayarak, bunların tüm direniş cephesi ve İslam dünyasının ortak zaferi olduğunu söyledi.

Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına dayatılan ağır insani koşullar ile Batı Şeria'da devam eden İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi. Heyet, uluslararası toplumun Filistinlilere yönelik soykırım karşısındaki sessizliğini "felaket" olarak nitelendirerek, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve sorumluların yargılanması için acil uluslararası adımlar atılması çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ise Hamas ve diğer Filistinli direniş gruplarının temsilcilerine cenaze törenine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, İran'ın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı gerçekleşinceye ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar Filistin davasına desteğini sürdüreceğini vurguladı.