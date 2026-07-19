İran'ın hassas vuruşlarıyla savaş yeni bir aşamaya girdi: ABD için yeni bir kâbus

İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan son çatışmalar, bölgedeki askeri dengeler açısından yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Çatışmaların ilk günlerinde tarafların öncelikli amacı güç gösterisi yapmak ve caydırıcılık sağlamakken, artık savaşın niteliğinde belirgin bir değişim gözleniyor. Bu yeni aşamada, hassas hedefleme, kritik altyapıların vurulması ve savaşın ABD ile müttefikleri açısından maliyetinin artırılması ön plana çıkıyor.

CNN'in İran'ın bölgedeki ABD üslerine yönelik saldırılarının sonuçlarını incelediği araştırma, şimdiye kadar ortaya konan anlatılardan farklı bir tablo çiziyor. Habere göre İran'ın saldırıları, sekiz ülkedeki en az 16 ABD askeri üssü ve tesisinde hasara yol açtı. CNN'in görüştüğü bir ABD'li yetkili, "ABD üslerinde daha önce buna benzer bir durum görmedik. Saldırılar son derece hızlı, hedef odaklı ve gelişmiş teknolojiye dayanıyordu." ifadelerini kullandı.

Raporda dikkat çeken nokta yalnızca hedef sayısı değil, seçilen hedeflerin niteliği oldu. Uydu görüntüleri ve CNN analizlerine göre İran, düşük öneme sahip noktalar yerine komuta ve kontrol merkezlerini, erken uyarı radarlarını, uydu haberleşme sistemlerini ve havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarını hedef aldı. Bu sistemler, ABD'nin Fars Körfezi'ndeki istihbarat ve komuta üstünlüğü açısından kritik önem taşıyor ve yüksek maliyetleri ile sınırlı üretim kapasiteleri nedeniyle kısa sürede yerine konmaları kolay görünmüyor.

Bu durum, İran'ın yalnızca saldırı sayısını artırmayı değil, hedefleme kalitesini de yeni bir seviyeye taşıdığını gösteriyor. Modern savaşlarda belirleyici unsur artık ateş gücünün hacminden çok isabet oranı olarak görülüyor. Çünkü tek bir komuta merkezinin ya da radar sisteminin devre dışı bırakılması, çok sayıda düşük öneme sahip hedefin imha edilmesinden daha büyük operasyonel etki yaratabiliyor. Bu nedenle son saldırılar, İran'ın "güç gösterisinden" ziyade "operasyonel kapasiteyi felç etme" stratejisine yöneldiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

Kuveyt, bu strateji değişiminin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. CNN'e göre ABD'nin bölgedeki en önemli lojistik merkezlerinden biri olan Camp Arifjan ağır hasar aldı ve tesisin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi. Reuters ise Kuveyt'in çatışmaların başlangıcından bu yana en zor gecelerinden birini yaşadığını bildirdi. Habere göre ülkenin ikinci büyük elektrik santrali iki gün içinde ikinci kez hedef alınırken, Kuveyt hava sahası da geçici olarak kapatıldı.

Bu gelişmeler, savaş alanının artık yalnızca cephe hatlarıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Kritik altyapılar, lojistik merkezleri ve ikmal ağları da çatışmanın doğrudan unsurları haline gelmiş durumda. Bu durum, askeri operasyonlarını büyük ölçüde bölgedeki üsler, havaalanları, yakıt ikmal merkezleri ve iletişim ağları üzerinden yürüten ABD açısından ciddi bir uyarı niteliği taşıyor.

Cambridge Üniversitesi Orta Doğu siyaseti uzmanı Roxane Farmanfarmaian da CNN'e yaptığı değerlendirmede, İran'da siyasi çevrelerin artık itidal politikasının müzakerelere katkı sağlamadığı kanaatine vardığını söyledi. Farmanfarmaian'a göre İran medyasındaki yorumlar, daha sert bir yaklaşımın benimsendiğini ve ülkenin misilleme kapasitesini, dayanıklılığını ve uzun süreli bir savaşta ABD üzerindeki baskıyı artırma isteğini ortaya koyuyor.

Uzman ayrıca, İran'ın Kuveyt örneğini caydırıcılık stratejisinin bir parçası olarak kullandığını belirtiyor. Buna göre ABD'nin İran'daki havaalanları, köprüler veya deniz suyu arıtma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alması halinde, Tahran da ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki benzer altyapıları hedef alabileceği mesajını veriyor. Bu yaklaşım, caydırıcılığı söylem düzeyinden fiili uygulama aşamasına taşıyor.

Öte yandan Ürdün'deki ABD üslerinde hasar meydana geldiğine, Bahreyn'de patlama sesleri duyulduğuna ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içinde de saldırılar düzenlendiğine ilişkin haberler, çatışmaların coğrafi olarak genişlediğine işaret ediyor. Bu eğilimin sürmesi halinde ABD'nin savunma kaynaklarını farklı cephelere dağıtmak zorunda kalacağı, bunun da askeri uzmanlara göre maliyetleri artıracağı ve operasyonel odağı zayıflatacağı belirtiliyor.

Stratejik açıdan bakıldığında en önemli değişim, savaşın maliyet-fayda dengesinde yaşanıyor. ABD uzun yıllardır hava üstünlüğü ve geniş askeri üs ağı sayesinde çatışmaları güvenli mesafeden yönetebileceği varsayımıyla hareket ediyordu. Ancak son saldırılar, bu yaygın üs ağının aynı zamanda çok sayıda ulaşılabilir hedef anlamına geldiğini ortaya koydu. Üs sayısı arttıkça bunların korunması için gereken savunma sistemleri, güvenlik personeli ve bakım maliyetleri de yükseliyor.

Washington açısından en dikkat çekici gelişmelerden biri ise İran'ın füze ve insansız hava araçlarının isabet kabiliyetindeki artış olarak görülüyor. Geçmişte tartışmalar daha çok füze sayısı üzerinde yoğunlaşırken, bugün vurulan hedeflerin niteliği ve hassasiyet düzeyi ön plana çıkıyor. Radar sistemleri, haberleşme merkezleri, erken ihbar uçakları ve diğer kritik altyapıların yüksek doğrulukla vurulması yalnızca fiziksel yıkım anlamına gelmiyor; aynı zamanda komuta kontrol kapasitesini zayıflatıyor, koordinasyonu bozuyor ve hızlı müdahale yeteneğini sınırlandırıyor.

Bu koşullar altında ABD ve bölgedeki müttefikleri yeni bir gerçeklikle karşı karşıya bulunuyor. Daha önce savaşın yalnızca İran topraklarında ya da çevresinde tutulabileceği düşünülürken, artık tehdit ABD'nin Batı Asya'daki tüm üs ağına yayılmış durumda. Bu değişimin Washington'ın siyasi ve askeri hesaplarını önemli ölçüde etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Sonuç olarak mevcut eğilim devam ederse, savaşın yeni bir evreye girdiği söylenebilir. Bu aşamada belirleyici unsur artık yalnızca füze sayısı değil; hassas hedefleme, kritik noktaların seçimi ve hayati altyapıyı işlevsiz hale getirme kapasitesi olacak. Bu tablo, ABD ve müttefikleri açısından bugüne kadarki en ciddi stratejik meydan okumalardan biri olarak değerlendiriliyor. Çünkü yayımlanan raporlara göre bölgedeki askeri ağın önemli bir bölümü artık yalnızca tehdit altında değil, aynı zamanda etkili saldırılara açık hale gelmiş durumda. Bu nedenle savaşın sürdürülmesi ya da genişletilmesine yönelik her yeni kararın, Washington ve bölgesel ortakları için geçmişe kıyasla çok daha ağır maliyetler doğurabileceği ifade ediliyor.