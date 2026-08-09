Fidan ve Abdulati'den telefon görüşmesi

Arap medyasına göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki taraf, bölgedeki son gelişmeler ile gerilimi düşürme yönelik sarf edilen çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Abdulati ve Fidan, bölgede huzurun sağlanması ve güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi için kalıcı ve kapsamlı mutabakatlara ulaşılması amacıyla çabaların yoğunlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

İki Bakan, bölgenin güvenliği ve istikrarının güçlendirilmesi doğrultusunda bölgesel güvenlik düzenlemeleri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Filistin meselesindeki gelişmeleri ele alan Abdulati ve Fidan, İsrail'in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki devam eden saldırılarını şiddetle kınadı.