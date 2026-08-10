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10 Ağu 2026 09:17

Suriye’de direniş grubundan İsrail’e ait askeri üsse saldırı (+Video)

Suriye’de direniş grubundan İsrail’e ait askeri üsse saldırı (+Video)

Suriye’deki Ulü’l-Be’s direniş grubu, İsrail ordusuna ait bir askeri üssün ülkenin güneyindeki Dera’nın batısında hedef alındığını açıkladı. 

Suriye’de faaliyet gösteren Öli el-Be’s direniş grubu, yayımladığı görüntülü mesajla ülkenin güneyinde İsrail askerlerine yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ulü’l-Be’s, pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, Suriye’nin güneyindeki Dera’nın batısında bulunan İsrail’e ait bir askeri üssün hedef alındığını bildirdi.

Açıklamaya göre saldırı, Dera’nın batı kırsalındaki Yermuk Havzası bölgesinde, İsrail ordusuna ait El-Ako üssünün bulunduğu Cezire kışlasına yönelik gerçekleştirildi.

Grup, yayımladığı videonun söz konusu üsse yönelik doğrudan ve yoğun saldırının bir bölümünü gösterdiğini belirtti.

Ulü’l-Be’s, saldırının İsrail’in Suriye’nin güneyine yönelik son saldırılarına karşılık olarak ve hayatını kaybedenlerin intikamını almak amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

News ID 1937890

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