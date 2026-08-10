  1. İran
10 Ağu 2026 08:05

Muhsin Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği’ne atandı

Muhsin Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği’ne atandı

Muhammed Bakır Zülkadr’ın görevinden istifasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kararıyla Muhsin Rızai’nin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandı.

İran Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Bilgilendirme Yardımcısı Seyyid Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muhammed Bakır Zülkadr’ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinden istifa etmesi ve yeni bir görevi üstlenmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kararıyla Muhsin Rızai’nin Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.

News ID 1937889

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