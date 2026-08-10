Muhsin Rızai, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği’ne atandı

İran Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Bilgilendirme Yardımcısı Seyyid Mehdi Tabatabai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Muhammed Bakır Zülkadr’ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevinden istifa etmesi ve yeni bir görevi üstlenmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kararıyla Muhsin Rızai’nin Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.
Muhammed Bakır Zülkadr’ın görevinden istifasının ardından Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın kararıyla Muhsin Rızai’nin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandı.
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