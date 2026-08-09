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9 Ağu 2026 08:21

İsrail'den Lübnan’ın güneyine saldırı (+video)

İsrail'den Lübnan’ın güneyine saldırı (+video)

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyine yönelik saldırıları sürerken, Mansuri bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi. 

El Meyadin’in haberine göre, İsrail işgal güçleri Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürürken ülkenin güneyindeki Mansuri bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi.

Habere göre, İsrail ordusu tarafından Lübnan’ın güneyindeki Zauter eş-Şarkiyye ve Haddasa bölgelerinde de çok sayıda patlama gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra İsrail askerleri, Ali et-Tahir tepelerini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Bir İsrail İHA’sının ise Deyr el-Mazraa, Kefr Huna, Nihha ve Ayn et-Tine çevresindeki yüksek kesimlere çok sayıda bomba bırakması sonucu, söz konusu ormanlık alanlarda geniş çaplı yangın çıktı.

News ID 1937874

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