İsrail'den Lübnan’ın güneyine saldırı (+video)

El Meyadin’in haberine göre, İsrail işgal güçleri Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürürken ülkenin güneyindeki Mansuri bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi.

Habere göre, İsrail ordusu tarafından Lübnan’ın güneyindeki Zauter eş-Şarkiyye ve Haddasa bölgelerinde de çok sayıda patlama gerçekleştirildi.

Bunun yanı sıra İsrail askerleri, Ali et-Tahir tepelerini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Bir İsrail İHA’sının ise Deyr el-Mazraa, Kefr Huna, Nihha ve Ayn et-Tine çevresindeki yüksek kesimlere çok sayıda bomba bırakması sonucu, söz konusu ormanlık alanlarda geniş çaplı yangın çıktı.