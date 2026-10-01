İran ile Irak'ın ortak projeleri devam ediyor

Irak resmi haber ajansı INA’ya göre, görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Haccac, “Bugün İran Ulaştırma Bakanı ile en önemli ortak konuları ve son dönemde gündeme gelen temel meseleleri istişare etmek üzere bir araya geldik” dedi.

“ABD baskısı ulaşım sektörünü etkiliyor”

ABD’nin uyguladığı yaptırımların iki ülke arasındaki yolcu uçuşları üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çeken Haccac, “Mevcut krizin yönetilmesi için yeni mekanizmalar, çözümler ve yenilikçi yöntemler üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlıklar arası işbirliği vurgusu

İki ülke arasındaki anlaşmaların büyük bir kısmının ilgili bakanlıklar düzeyinde gerçekleştiğini belirten Haccac, özellikle İran ve Irak Ulaştırma Bakanlıkları arasındaki koordinasyonun önemine değindi.

Necef Havalimanı için muafiyet

Iraklı Büyükelçi, Irak Başbakanı’nın ABD tarafıyla kurduğu doğrudan temaslar sayesinde bazı konularda muafiyetler sağlandığını vurgulayarak şunları söyledi: “Özellikle Necef-Havalimanı ve iki ülke arasındaki uçuşlar konusunda bazı muafiyetler elde edildi. Uçuşların çok yakında yeniden başlaması bekleniyor”

Görüşmede İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı ise Irak’ı “dost ve kardeş bir ülke” olarak nitelendirdi.

İki ülke arasındaki bağların önemine dikkat çeken Ferzane Sadık, “Bu bağın önemi defalarca kanıtlanmıştır. İran, Irak ve hatta dünya halkları, iki ülke arasındaki derin bağı ve köklü ilişkileri çok iyi bilmektedir” dedi.

“Kültürel bağlar ayrılığa izin vermez”

İki ülke arasındaki ilişkinin kopmaz bir bağ olduğunu vurgulayan Sadık, “Bu derin bağ o kadar güçlüdür ki, iki ülke ile medeniyet, kültür ve ortak geçmiş açısından binlerce kilometre uzakta olan diğer ülkeler, İran ile Irak arasında ayrılık veya görüş ayrılığı yaratamazlar” ifadelerini kullandı.

“Stratejik projeler devam ediyor”

İki ülke arasındaki stratejik projelerle ilgili olarak İranlı Bakan, Hüsrevi-Hanekin-Bağdat ve Şelemçe-Basra demiryolu projeleri başta olmak olmak üzere; sınır bölgelerindeki kara bağlantıları ve iki ülke arasındaki hava koridorlarının geliştirilmesi çalışmalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiğini belirtti.