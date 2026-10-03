İran ve Irak arasında ikili ilişkiler ele alındı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım All Sadık, İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelerek görüştü.

Sudani’nin ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlardaki mevcut durumu ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yollar ele alındı.

Taraflar ayrıca ABD Hazine Bakanlığı tarafından İranlı havayolu şirketlerine uygulanan yaptırımları ve bu yaptırımların İran’da yaşayan Iraklı hastalar ve öğrencilerin hakları üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Sudani, görüşmede Irak’ın İran ve bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerini güçlendirme ve geliştirme yönündeki iradesini vurgularken, bölgesel krizlerde diyalog ve gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Al Sadık ise siyasi ve güvenlik istikrarı sayesinde Irak’taki durumun iyileşmeye başladığına dikkat çekerek, Irak’ın farklı görüşleri birbirine yaklaştırma ve bölgesel diyalogları kolaylaştırma konusundaki rolünü takdir etti.