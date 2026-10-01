Siyonist İsrail Lübnan'da 261 çocukğu katletti

Arap medyasına göre UNICEF, Mart ayından bu yana şiddetlenen İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 261 çocuğun hayatını kaybettiğini, 1056 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

UNICEF, “Kabus Devam Ediyor” başlıklı raporunda, Lübnan’da yaklaşık 436 okulun zarar gördüğünü veya yıkıldığını, bunun sonucunda ise 100 bine yakın çocuğun eğitim hakkından mahrum kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Raporda, ayrıca 86 öğretmenin de hayatını kaybettiği veya yaralandığı belirtildi.

Siyonist İsrail'in Lübnan'daki saldırıları sürüyor

Siyonist İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki onlarca beldeyi işgal etmişti.

Beyrut hükümeti, saldırıların ardından ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu geçtiğini açıklamıştı. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 17 Nisan’da yürürlüğe girmiş, ardından birkaç kez uzatılmıştı.