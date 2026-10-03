İran, Avrasya Ekonomik Birliği ile uzun vadeli işbirliğine hazır

İran’ın Belarus Büyükelçiliği’ne dayandırdığı habere göre Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif’in mesajı, cuma akşamı Minsk’te düzenlenen toplantıda, Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin başbakanları ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla, İran’ın Belarus Büyükelçisi tarafından okundu.

Arif mesajında, İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği ile ekonomik ve bölgesel işbirliğini geliştirme sürecinde aktif, güvenilir ve uzun vadeli bir ortak olarak katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Siyasi güvenlik ile ekonomik güvenlik arasındaki giderek artan bağlantıya dikkat çeken Arif, İran'ın gerçek anlamda çok taraflılığa, karşılıklı saygıya ve halkların eşit haklarına inandığını ifade etti. Arif, Avrasya Ekonomik Birliği’ni bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli platformlardan biri olarak değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, dost Belarus hükümeti ve halkına, özellikle de Belarus Başbakanı’na toplantıya ev sahipliği yapmaları ve organizasyon için teşekkür ederek, İran’ın Avrasya’daki dost ve ortak ülkeler arasındaki varlığını mevcut gelişmelerin ele alınması ve birlik üyesi ülkeler arasındaki ortak işbirliğinin geleceğine ilişkin yol haritasının belirlenmesi açısından değerli bir fırsat olarak nitelendirdi.

Arif ayrıca, ABD ve İsrail rejiminin İran'a yönelik askeri saldırısını kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukukun temel ilkelerinin, Birleşmiş Milletler Şartı’nın, ulusal egemenliğin ve bağımsız ülkelerin toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu söyledi.

İran’daki sivil merkezlere ve savunmasız halka verilen zararlara, özellikle Minab kentindeki bir çocuk okuluna dikkat çeken Arif, uluslararası hukukun ilke ve kurallarına saygı gösterilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Arif ayrıca tek taraflılığa karşı çıkmanın belirli bir ülkeyi savunmak anlamına gelmediğini belirterek şöyle dedi:

“Tek taraflılığa karşı çıkmak, aslında devletlerin egemenliğini, ticaret özgürlüğünü, ekonomik bağımsızlığı ve halkların kendi kalkınma yollarını ve ortaklarını seçme hakkını savunmaktır.”