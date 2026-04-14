Arif: Beyaz Saray, İsrail’in Raporlama Şubesi Haline Geldi

İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Arif, İsrail rejimi Başbakanı Netanyahu’nun, ABD Başkan Yardımcısı’nın kendisine günlük rapor verdiğine dair ifadelerine tepki gösterdi.

Netanyahu’nun, “Vance, İslamabad dönüşü her gün olduğu gibi bana rapor verdi” şeklindeki sözlerini alıntılayan Arif, şu ifadeleri kullandı:

“Tarihte ilk kez، bir hükümetin üst düzey yetkilisi başka bir rejim başkanına ‘günlük brifing’ veriyor! Mesele biz değiliz; bu bir yapısal aşağılanma meselesidir. Amerikan halkı, Beyaz Saray’ın fiilen başka bir rejimin ‘raporlama şubesine’ dönüştüğünün farkında mı?”