Arif: ABD, güvenilemeyeceğini bir kez daha gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, yaptığı açıklamada, mevcut şartlarda hükümetin en önemli önceliğinin, İslam Devrimi Lideri ile "Şehit İmam"ın tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek olduğunu söyledi.

Arif, bu önceliklerin halkın geçim şartlarının iyileştirilmesi, ülkenin kalkınmasının sürdürülmesi, enflasyonla mücadele edilmesi ve diğer ekonomik sorunların çözülmesini kapsadığını ifade etti.

Ekonomik sorunların çözümünün hükümetin en önemli gündem maddesi olduğunu vurgulayan Arif, oluşan ulusal birlik ve dayanışma ortamının programların daha etkin şekilde uygulanmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Son anlaşmaya ilişkin düşmanın taahhütlerini yerine getirmemesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Arif, bunun ilk kez yaşanmadığını belirterek, "İslam Devrimi'nin ilk günlerinden bu yana düşmanın benzer tutumlarına tanık olduk. Bu davranışlar zaman zaman şiddetlendi, zaman zaman ise daha düşük yoğunlukta devam etti." dedi.

ABD'nin taahhütlerini ihlal etmesinin kendileri açısından öngörülebilir olduğunu söyleyen Arif, "ABD, kısa süre önce imzalanan anlaşmayı çiğneyerek sözlerine güvenilemeyeceğini bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.