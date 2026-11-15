Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları ve topçu birliklerinin son 24 saatte Yemen’e yönelik 75 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yahya Seri, Pazar gecesi yayımladığı açıklamada; Saade, Taiz, Lahic, El-Cevf ve Marib vilayetlerinin söz konusu saldırıların hedefi olduğunu belirtti.

Bu saldırıların çok sayıda sivilin şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtığını belirten Seri, Yemen'e yönelik askeri operasyonların başlangıcından bu yana Suudi Arabistan tarafından toplam 5 bin 95 saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Mekke ve Medine'ye İHA saldırısı iddialarına yalanlama

Sözcü Seri açıklamasının devamında, Suudi Arabistan'ın Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere semalarında iki İHA'nın düşürüldüğüne dair iddialarını reddetti.

Seri, bu iddiaların "yalan ve iftira" olduğunu ifade ederek; Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini ve askeri üslerini hedef aldığını kaydetti.

Suudi Arabistan'ı kutsal mekanların arkasına saklanmakla eleştiren Seri; Riyad yönetimine, savaş alanındaki yenilgiyi kabul etmesi ve kutsal değerleri bu mağlubiyeti örtbas etmek için kullanmaması çağrısında bulundu.