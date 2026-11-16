El-Mesire televizyonunun haberine göre, Yemen’deki Ensarullah Hareketi Siyasi Büro Üyesi Dayfullah eş-Şami, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı’nın “düşmanın ağır ve kesin yenilgisinin ardından tamamen güvenli hâle geldiğini” açıkladı.

Eş-Şami, son gelişmelerin bölgedeki güç dengelerinin değiştiğini ve karşı tarafın hedeflerine ulaşamadığını gösterdiğini belirtti.

Küresel ticaretin önemli geçiş noktalarından biri olan Babülmendep Boğazı, son aylarda ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşla eş zamanlı olarak bölgesel gerilimin önemli merkezlerinden biri hâline geldi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri de çatışmaların genişlemesinin ardından Kızıldeniz’deki gelişmelerde ve ABD-İsrail eksenine karşı yürütülen faaliyetlerde daha aktif rol üstlendi.