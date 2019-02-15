  1. Siyaset
15 Şubat 2019 - 13:53

Ermeni üst düzey yetkililerden İran’a taziye mesajı

Ermeni üst düzey yetkililerden İran’a taziye mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye Sistan Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısından dolayı taziyelerini iletti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye 13 Şubat tarihinde İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde, Haş-Zahidan anayolu üzerinde meydana gelen terör saldırısından dolayı taziyelerini ileterek, İran hükümeti ile halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Ermeni Haber Ajansına göre, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da Cumhurbaşkanı Ruhani’ye gönderdiği taziye mesajında “Şu anda samimi taziye ve başsağlığı sözlerimi size ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına iletiyorum, bütün yaralılara da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

13 Şubat'ta İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları personellerini taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında 27 kişi şehit düşmüştü.

News Code 1876654
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 5 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler