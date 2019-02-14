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14 Şubat 2019 - 19:31

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nden İran’a başsağlığı mesajı

Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nden İran’a başsağlığı mesajı

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda dün Çarşamba günü İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Derya Örs, attığı tweette şu ifadeleri kullandı:

“Coğrafyamızı kan ve gözyaşına boğan küresel terör çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. İran'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş İran halkına ve devletine başsağlığı; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

News Code 1876643

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