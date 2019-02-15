BM Güvenlik Konseyi'nden İran'daki terör saldırsına şiddetli kınama

BM Güvenlik Konseyi üyeleri dün gece yayınladıkları bir bildiride geçen Salı günü İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı; söz konusu saldırıda 27 kişi şehit edilirken 13 kişi de ağır şekilde yaralandı.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri ilaveten İran devletiyle milleti ve olaya kurban gidenlerin aileleri ile yakınlarına içten taziyelerini bildirdi.

Bildiride saldırının korkakça yapılarak iğrenç bir girişim olduğunu dile getiren BM Güvenlik Konseyi üyeleri terörismin her şekilde küresel barış ile güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirttiler.

Üyeler ayrıca terör eylemlerini finanse edip faillerinin cezalandırılması gerektiğine değinerek tüm ülkelerden bu konuda küresel sözleşmeler çerçevesinde İran hükümetine destek sağlamasını talep etti.