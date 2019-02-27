Ermenistan'a daha fazla gaz ihraç etmeye hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Paşinyan’ın Tahran ziyaretini değerlendirerek, “Bugünkü görüşmede çeşitli konularda anlaşmalar sağlandı. Ermenistan'ın bağımsızlığından bu yana, iki ülke arasındaki ilişkiler çok iyi seviyededir. İnşaallah yeni dönemde de daha fazla anlaşmaların sağlanamasına tanık oluruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, bugünkü görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunları incelediklerini belirterek, “Ermenistan’ın ABD’nin İran karşıtı yaptırımlarıyla ilgili sergilediği olumlu tutumdan dolayı duyduğum memnuniyeti Ermenistan Başbakanı'na ilettim. İki ülkenin iradesi üçüncü ülkenin müdahalesi olmadan ortak çıkarlar yönünde hareket etmeyi sürdürmektir.” açıklamasında bulundu.

İran-Ermenistan ilişkilerinin önemine değinen Ruhani, "Şu anda iki ülke siyasal, kültürel, turizm ve bilimsel alanlarda kayda değer ilişkilere sahip ve bu ilişkileri tüm alanlarda geliştirmek istiyoruz. Ekonomik alanda da hala değerlendirilmesi gereken çok fazla kapasiteye sahibiz." ifadelerini kullandı.

Ruhani, Paşinyan ile görüşmesinde ulaşım alanındaki ikili ilişkilerin kolaylaştırılmasının vurgulandığını kaydederek, görüşmede tarımcılık, baraj yapımı, elektirik enerisi, hayvancılık, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaşım Koridoru ile bilişim ve iletişim teknolojileri gibi konuların ele alındığını söyledi.

Bunlara ilave olarak Ruhani, “Gaz alanında, Ermenistan’a daha fazla gaz ihraç etmeye hazır olduğumuzu da açıkladık. Ermenistan üzerinden Gürcistan’a gaz ihracatı üzerinde müzakere etmeye hazırlıklı olduğunuzu bildirdik.” diye konuştu.