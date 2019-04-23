  1. Spor
23 Nisan 2019 - 12:43

Ryan Babel kararını verdi! 'İlk tercihim

Ryan Babel kararını verdi! 'İlk tercihim

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray’la anılan Ryan Babel, kariyer planı hakkında konuştu.

Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, İngiltere'de oynamak istediğini söyledi.

Beşiktaş'tan devre arasında ayrılan Ryan Babel, "Ailem ve geleceğim için doğru kararı vermem gereken aşamadayım. Premier Lig'de oynamak hoşuma gidiyor. EURO2020'de oynamak için gelecek sezon üst düzey futbol oynamalıyım" dedi.

"İlk tercihim olur ama..."

Ryan Babel sözlerini "Premier Lig'de kalabilirsem harika olacağını düşünüyorum. Premier Lig'de oynamak ilk tercihim olur. Ancak şu anda bir ilgi yok" ifadeleriyle tamamladı.

Star'a göre, Fulham formasıyla Premier Lig'de 13 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

News Code 1878157
Azar MAHDAVAN

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