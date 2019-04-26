Anadolu Efes için 18 yıllık özlem bitecek mi?

Barselona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak serinin dördüncü maçı saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Play-off çeyrek final üçüncü maçında rakibini deplasmanda 34 sayı farkla 102-68 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçti. Lacivert-beyazlı ekip, rakibini bir kez daha mağlup etmesi durumunda seriyi 3-1'e getirip 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

Tarihinde 1999-2000 ve 2000-2001'de (Suprolig) Dörtlü Final oynama başarısı gösteren Anadolu Efes, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın yer alacağı organizasyona kalmaya çalışacak.

TRTspor'a göre, Anadolu Efes, serideki dördüncü maçı kaybetmesi durumunda ise Dörtlü Final'e kalacak son takımı 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma belirleyecek.

Türk derbisine doğru

Anadolu Efes, turu geçmesi durumunda Dörtlü Final'in ilk maçında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.