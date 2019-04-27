İlk transfer bombası! Babel 10 milyon euroya

Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Beşiktaş’tan ayrılıp Fulham’a kiralanan, sezon sonunda her iki kulüple de mukavelesi sona erecek olan Ryan Babel’in transferini bitirdi.

Vatan'da yer alan haber göre, Galatasaraylı yöneticilerin, anlaşmayı 24 Mart’takiHollanda-Almanya maçı sonrası sağladığı ortaya çıktı.

Babel, menaceri ve Sarı-Kırmızılı idarecilerin Hollanda’da buluşarak şartları görüştüğü ve yeni sezon için el sıkıştığı öğrenildi.

Buna göre Galatasaray, 32 yaşındaki Babel’e 3 yıl için imza parası da dahil olmak üzere 10 milyon Euro (65 milyon TL) ödeyecek.

Haatrecht gelişmeyi doğruladı

Ryan Babel’in menaceri Winnie Haatrecht, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, teklif aldıklarını doğrulayarak, “Babel şu anda Fulham’ın kontratlı futbolcusu.

Kendisine bazı teklifler geldi ancak bu konuda daha fazla detay veremeyeceğim. Bunları Babel ile kendi aramızda değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Babel Fulham formasıyla 13 maça çıkarken 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.