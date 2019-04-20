Beşiktaş'ın kalecisi Karius'tan transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Almanya ve İngiltere'den menajeri aracılığıyla teklifler aldığını belirtirken, transfer komitesi başkanı Umut Güner ile yaptığı görüşmede Türkiye'de kalmak istediğini söyledi.

Çok eleştirildi

Sezon boyunca bazı maçlarda yaptığı hatalar nedeniyle eleştirilen ve gönderilmesi tartışılan Karius, sıkıntılar yaşamasına karşın Beşiktaş'ta mutlu olduğunu belirtti. Alman kaleci şöyle devam etti:

Güner moral verdi

"İlk dönemde uyum sorunu yaşadım. Takım arkadaşlarım en kötün günümde bana sahip çıktılar. Şu anda takım olarak en üst düzey performansa sahibiz. Yönetim isterse 1 yıllık opsiyonumu kullanıp kalmak istiyorum. Ancak yine de benimle ilgili sorun olursa, kulübe saygı gösteririm" dedi.

Umut Güner ise yönetim ve teknik ekip olarak kendisinden memnun olduklarını, zamanı geldiğinde sözleşme konusunu görüşeceklerini bildirdi.

Fanatik'e göre, Karius daha önce yaptığı açıklamada da, hatalı goller yediği dönemde kendisine karşı ön yargılı davranıldığını ve eleştirilere katılmadığını belirtmişti.