Bolton’un İran’ı savaşla tehdit etmesi aptalca

Almanya Parlamentosu’nun İran asıllı milletvekili Omid Nouripour İran’ın nükleer anlaşmaya ilişkin son kararı ve Tahran ile Washington arasındaki gerilimi Mehr Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Avrupa ülkeleri özellikle de Almanya’nın nükleer anlaşmayı desteklediğini belirten Nouripour, “ABD'nin yaptırımlarını etkisiz hale getirme yasasını uygulamak için şimdi en uygun zamandır. Böylece Avrupalı tacirler bu yaptırımlardan etkilenmeyebilirler. Ayrıca Avrupa İran'la işbirliğini sürdürebilmek için yenilenebilir enerji sektörünün gelişimi ve iklim değişikliği ile mücadele gibi konularda İran'a yardım edebilir" ifadelerini kullandı.

“Alman yetkililer ABD’li mevkidaşlarıyla İran yaptırımları konusunu hiç görüştüler mi?” sorusu üzerine Nouripour, “Evet, Almanya’ya göre, bütün ülkelerin gerilimlerin artmasını önleyerek askeri çatışmalara engel olmaları gerekir” açıklamasında bulundu.

"İran ile ABD’nin doğrudan görüşmemesi en büyük yanlıştır" diyen Nouripour, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un İran’ı savaşla tehdit etmesini de aptalca bir tavır olarak nitelendirdi.

Muhabir:

Shaghaiegh Lamezadeh