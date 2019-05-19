Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'nın Köln kentinde gazetecilere açıklamada bulunan Almanya Yenilik ve Adalet Birliği (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, kendisine iki hafta önce İslamofobik ve tehdit içerikli mektup gönderildiğini söyledi.

Yıldız, "Evime boş yazıcı kovanları geldi. Bir de zarf vardı ve bizim partinin amblemi vardı. Bizim genel merkezden geldiğini düşünerek zarfı açtım, içinde Kabe resmi ve af edersiniz üzerine bir pislik konulmuş. Birde mektup geldi ve içeriğinde 'artık haddinizi aşıyorsunuz, bu ülkede Almanlar söz sahibidir ve haddinizi bilmezseniz biz yapacağımızı biliriz' yazıyordu." dedi.

Seçim turunda olduğunu belirten Yıldız, pazartesi günü konuyu polise intikal ettireceğini söyledi.

Yıldız, boş yazıcı kovanlarıyla "boş kurşun kovanı gibi" bir mesaj verildiğini belirterek, "Bunu biz tehdit olarak görebiliriz ama bu bizi hiçbir zaman davamızdan vazgeçirmeyecektir. Bu tür tehditleri ciddiye almamız lazım, nitekim 8 vatandaşımız, Alman derin devletinin de yardımıyla 2000-2007 arası NSU tarafından hunharca katledildi. Biz Solingen'leri yaşadık, 5 Türk'ümüz orada yakıldı. Biz Mölln'leri yaşadık, 3 Türk'ümüz orada yakıldı. Bunun haricinde onlarca faili meçhul var. Dolayısıyla bu tür şeyleri ciddiye alırken, davamızdan da yılmamamız gerekiyor. Biz burada mevcudiyetimizin mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Habertürk