Almanya: Avrupa İran'la diyalog kurmayı tercih ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas pasur Novin Paseh dergisine verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşıtı yaklaşımını eleştirerek, “ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi hala bizim için anlaşılır değil.” dedi.

ABD’nin Avrupa Birliği'ni (AB) İran’a karşı sert tavırlar almaya çağırdığını belirten Heiko Maas, Avrupa ülkelerinin İran’la diyalog kurmayı diğer yöntemlere tercih ettiğini açıkladı.

Ortadoğu’daki çatışmaların artmasına dikkati çeken Almanya Dışişleri Bakanı, İran ile ABD arasındaki gerilimin iyi sonuçlara varmayacağını ve bu sorunun durdurulması gerektiğini vurguladı.

Alman yetkili ayrıca, “İran’ın daha önce olduğu gibi nükleer anlaşmaya bağlı kalması gerekiyor ve bu konu değiştirilmemeli.” diye konuştu.