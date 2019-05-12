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12 Mayıs 2019 - 10:24

Almanya Dışişleri Bakanı'na İran'ı ziyaret çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı'na İran'ı ziyaret çağrısı

Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nuripour, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın İran’ı ziyareti için çağrıda bulundu.

Der Spiegel dergisine konuşan Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nuripur, Alman hükümetinin İran’la nükleer anlaşmayı sürdürmek için elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayarak “Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın en kısa sürede İran’ı ziyaret etmesinin zamanı gelmiştir.” dedi.

İran asıllı Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nuripur, doğrudan diyaloğun önemine işaret ederek , İran ile Almanya arasında böyle bir diyaloğun yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, İran ve üç Avrupa ülkesi arasında Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) mekanizmasını başlatmak üzere görüşmelerin devam ettiğini duyurmuştu.

Mevcut nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini belirten Adebahr, İran’a anlaşmaya bağlılığını sürdürmesini tavsiye etmişti.

News Code 1878554
Ruya FEREYDUNI

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