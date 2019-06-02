Yemen'den Mekke'de düzenlenen üçlü oturumlara tepki

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde düzenlenen ve 21 Arap ülkesi liderinin katıldığı olağanüstü zirvelere tepki gösterdi.

Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride Suudi Arabistan’ın Yemen halkına karşı işlediği cinayetleri örtbas etmek amacıyla İslam ve Arap ülkelerini bir araya topladığını açıkladı.

Bu bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca “Mekke zirvesinde, Yemen halkına karşı işlenen suçlar ve bu ülkenin dünyadaki en kötü insani krizlerler karşı karşıya olduğudan söz edilmemiştir” ifadelerinde yer verildi.