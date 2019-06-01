İranlı yetkiliden "Arap Birliği Zirvesi" açıklaması

İran İslami Şura Meclisi Başkan Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Arap Birliği Zirvesi'nde yayınlanan İran karşıtı bildiriye Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Emir Abdullahiyan attığı tweette, "Suudi Arabistan liderleri Kudüs'ün özgürleştirilmesini düşünmeleri ve Filistin’i desteklemeleri yerine Arap Birliği için OIC ve PGCC gibi zirveler düzenleyerek, İran’a karşı bir siyasi çatışma başlatmıştır. Tahran sözle değil, mantıkla davranıyor. İran ve müttefikleri bölgedeki tekfiri-Vahabi-Siyonizm terörünü etkili bir şekilde yenmeyi başarmıştır” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde düzenlenen ve 21 Arap ülkesi liderinin katıldığı olağanüstü zirvede, ABD’nin bölgesel politikalarıyla uyumlu olarak İran karşıtlığı öne çıktı.

Bildiride, “İran yapımı balistik füzelerin Yemen’den Suudi Arabistan topraklarına atıldığı, Suriye’nin toprak bütünlüğünü etkilediği, Bahreyn’in iç işlerine karıştığı ve buradaki terör örgütlerini desteklediği” ileri sürülerek İran kınandı.