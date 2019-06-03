İran, Amerika’nın ekonomik terörizmini kınadı

İRNA’nın haberine göre, Seyyid Abbas Musevi, İran’ın Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı ile ilgili bu konuyu belirtti.

Musevi, “Amerika ve Çin’in geçen aylardan beri başlayan ticaret savaşı en önemli uluslararası sorunlardan biridir. Bu konunun ikili ilişkilerin ötesinde boyutları olabilir ve dünya halkının gelişmesi ile refahını hedef alabilecek düzeye ulaşabilir” dedi.

Seyyid Abbas Musevi, Trump yönetiminin gerginlik yaratan tutumunun sadece uluslararası anlaşmalarla sınırlı olmadığını, milletleri hedef alan yasa dışı ambargoları kapsamadığını Çin ile olan ticaret savaşında da kendini gösterdiğini söyledi.

Musevi, Trump yönetiminin bu tutumunun devam etmesi durumunda iki sene zarfında dünyada gayrı safi milli hasıla rakamının 600 milyar dolar azalmasına sebep olabileceğini ve bunun anlamının fakirliğin artması ve dünya düzeyinde standartların azalması olduğunu söyledi.