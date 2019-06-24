Messi 32 yaşına geldi

TRT Spor'a göre, önce Maradona ile mukayese edildi.

Sonra karşısına Cristiano Ronaldo konuldu.

O kimseye aldırış etmedi, kupaları kaldırmayı sürdürdü.

Unvan, lakap bulmak için dünya basını birbiriyle yarıştı.

"Bu dünyadan değil, uzaylı bile denildi"

Lionel Messi, Arjantin'in Maradona'dan sonraki futbol dahisi.

Uzaylı, 32 yaşına girdi.



Sayısız kupa kazandı

Messi 32 yıla birçok kupa, birçok ödül sığdırdı.

13 yaşında geldiği Barcelona'da 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı, kaptanlığa yükseldi.

4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

6 kez İspanya Kral Kupası'na uzandı.

Messi; 3 UEFA Süper Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferini yaşadı.

Arjantinli süper star 5'er kez Ballon D'Or ve Altın Ayakkabı ödüllerinin sahibi oldu, sayısız rekorun altına imzasını attı.



Milli takım eleştirisi

Ancak ne kadar ödül kazansa, ne kadar kupa kaldırsa da eleştirilmekten geri kalmadı.

Messi, en çok Arjantinli Milli Takımı'ndaki oyunuyla eleştirildi.

"Uzaylı", Tangocularla birlikte Dünya Kupası'nı kazanamadığı için hep tartışıldı.

2014 yazında bu hedefe yaklaştı ancak Messi'nin bu hayalini finalde Almanya suya düşürdü.

2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası, Arjantinli yıldızın kupa koleksiyonundaki en önemli parçayı tamamlaması için son şansı olabilir.