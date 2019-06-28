Copa America'da çeyrek final heyecanı

TRT Spor'a göre, Copa America'da heyecan, çeyrek final maçlarına taşındı. Son 8 takım arasına kalan Arjantin, çeyrek finalde Venezuela ile karşılaşacak.

Tangocular, grupta oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle grubu 4 puanla ikinci sırada tamamladı.

Kolombiya'ya 2 golle boyun eğen Arjantin, ikinci maçında Paraguay ile 1 - 1 berabere kaldı. Son maçta ise Katar'ı ise 2 golle geçti.

A grubunu 5 puanla Brezilya'nın ardından ikinci sırada bitiren Venezuela da çeyrek final vizesi aldı.

Grupta Peru ve Brezilya ile golsüz berabere kalan Dudamel'in öğrencileri, son maçta Bolivya'yı 3 - 1 yenerek gruptan çıktı.

Saat 22.00'de başlayacak Venezuela - Arjantin maçı TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Kolombiya - Şili maçı nefesleri kesecek

Çeyrek finalin diğer maçında ise Kolombiya ile Şili kozlarını paylaşacak.

B grubunu namağlup lider tamamlayan Carlos Queiroz'un ekibi, turnuvanın son şampiyonu Şili karşısında tur vizesi arayacak.

Kupanın son sahibi Şili ise Kolombiya'yı geçerek yoluna devam etmek istiyor.

Kolombiya - Şili maçı gece saat 02.00'de TRT Spor'dan yayınlanacak.