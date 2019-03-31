Messi: Ronaldo'yu özlüyorum

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ülkesinde katıldığı bir radyo programında Juventus'ta forma giyen ezeli rakibi Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

"Prestij getiren bir oyuncu"

Arjantin'de FM Club 947 radyosuna konuşan Messi, Cristiano Ronaldo'yla rekabet etmeyi özlediğini belirterek "Cristiano'yu özlüyorum. Onu kupalar kazanırken görmek bizim için kolay değildi ama La Liga'ya prestij getiren bir oyuncuydu" dedi.

Messi, futbolun en iyilerini sayarken, " Neymar, Mbappe, Eden Hazard, Luis Suarez ve Sergio Agüero dünyanın en iyileri. Cristiano ve kendimi saymıyorum çünkü ikimizi listenin dışında bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Oğlum "niye seni öldürmek istiyorar" diye sordu

Sputnik'in aktardığı habere göre, Arjantin Milli Takımı ile ilgili de konuşan Messi, çok ağır eleştirilere uğradığını belirterek oğlunun bütün yorumları okuduğunu ve kendisine "Baba Arjantin'de seni neden öldürmek istiyorlar" diye sorduğunu söyledi.