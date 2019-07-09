Messi'ye tepkiler büyüyor

2019 Copa America, ev sahibi Brezilya’nın şampiyonluğu ile sona ererken, tartışmaları sürüyor.

Turnuva boyunca hakemlerden şikayetçi olan Lionel Messi, ''Bu turnuva Brezilya'nın kazanması için organize edilmiş'' ifadelerini kullanmıştı.

Arjantinli yıldıza saygı duyduklarını belirten Brezilya teknik direktörü Tite, ''Oynadığımız maçların hepsini hakkımızla kazandık ancak Messi yaptığı açıklamalar ile bizi baskı altına aldı. O yüzden sözlerine dikkat etmeliydi'' şeklinde konuştu.

Tıpkı Tite gibi Dani Alves de Barcelona’dan eski takım arkadaşına cevap vermekten kaçınmadı.

Messi'nin haksız olduğunu belirten 36 yaşındaki futbolcu, Arjantinli yıldızın, Brezilya’ya saygısızlık ettiğini söyledi.

Kaynak: TRT Spor