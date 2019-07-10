  1. Spor
10 Temmuz 2019 - 15:33

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması!

Fenerbahçe, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mesut Özil haberlerini yalanladı.

Milliyet'e göre, Fenerbahçe yaptığı resmi açıklamayla basında çıkan Mesut Özil transfer iddialarıyla ilgili haberleri yalanladı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.

Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

News Code 1879811
Azar MAHDAVAN

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