Arjantin'li efsane futbolcunun hayatı film oluyor

Futbol tarihinin en iyi golcülerinden Gabriel Batistuta'nın hayatı film oluyor. "Bati'nin günlüğü" adıyla yayınlanacak film için Arjantinli golcü, eski takım arkadaşı Toldo ile buluştu.

Nam-ı diğer Batigol, tıpkı vatandaşı Maradona gibi, bir şehrin kaderini değiştiren futbolcu. İtalya'ya ilk ayak bastığında küme düşme potasında gezinen Fiorentina'yı, şampiyonlar ligine kadar taşıyan unutulmaz golcü...

Bir döneme damga vuran Arjantinli yıldızın hayatının, beyaz perdeye aktarılması için çalışmalar sürüyor. "Bati'nin günlüğü" adıyla yayınlanacak filmin çekimleri iki eski dostu bir araya getirdi.

Unutulmaz golcü, Fiorentina'daki takım arkadaşı Francesco Toldo ile buluştu. İkili, Fiorentina'nın 1999 yılındaki tarihi Arsenal galibiyeti üzerine konuştu. Batistuta'nın hayatının anlatılacağı filmin ne zaman vizyona gireceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Kaynak: TRT Spor