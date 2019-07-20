2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali yarın Bakü'de başlıyor

Azerbaycan, prestijli bir başka spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın eşiğinde. 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) 21-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek.

Çeşitli sporları kapsayan organizasyon,14-18 yaş arasındaki gençler arasında yapılan ilk üst düzey Avrupa yarışmasıdır.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'deki organizasyonda bu branştan 6 milli sporcu yarışacak.

EYOF'ta Türkiye'yi temsil edecek milli cimnastikçiler bugün Bakü'ye gitti.