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20 Temmuz 2019 - 14:28

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali yarın Bakü'de başlıyor

2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali yarın Bakü'de başlıyor

15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) 21-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek.

Azerbaycan, prestijli bir başka spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın eşiğinde. 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF) 21-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilecek.

Çeşitli sporları kapsayan organizasyon,14-18 yaş arasındaki gençler arasında yapılan ilk üst düzey Avrupa yarışmasıdır.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'deki organizasyonda bu branştan 6 milli sporcu yarışacak.

EYOF'ta Türkiye'yi temsil edecek milli cimnastikçiler bugün Bakü'ye gitti.

News Code 1880008
Muhammed BURHAN

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