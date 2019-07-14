İranlı güreşçiden Türkiye’de bronz madalya

47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda serbest stil 79 kiloda mücadele eden İranlı milli sporcu Bahman Teymuri, rakibi Azerbaycanlı Ebubekir Abakarov’u 7-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, İstanbul'un ev sahipliğinde yapılıyor. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda 11 ila 14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, olimpiyat ve dünya şampiyonalarını bir araya getirecek.