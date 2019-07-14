  1. Spor
14 Temmuz 2019 - 09:56

İranlı güreşçiden Türkiye’de bronz madalya

İranlı güreşçiden Türkiye’de bronz madalya

47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda İranlı milli sporcu, Azerbaycanlı rakibini mağlup ederek bronz madalya sahibi oldu.

47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda serbest stil 79 kiloda mücadele eden İranlı milli sporcu Bahman Teymuri, rakibi Azerbaycanlı Ebubekir Abakarov’u 7-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, İstanbul'un ev sahipliğinde yapılıyor. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda 11 ila 14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, olimpiyat ve dünya şampiyonalarını bir araya getirecek. 

News Code 1879867
Muhammed BURHAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 15 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler