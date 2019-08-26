İspanya'da helikopter ve uçak havada çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti

Kazada helikopterde bulunan 2'si çocuk 5 kişi ile hafif uçaktaki 2 kişi öldü. Mayorka yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Camino Viejo de Costix bölgesinde öğle saatlerinde bir hafif uçak ile helikopterin havada çarpıştıkları bildirildi. Yetkililer ilk bulgulara göre helikopterde bulunan 5 kişinin Almanya vatandaşı olduğunu söyledi. Uçakta hayatını kaybedenlerin ise İspanyol vatandaşı olduğu açıklandı.

Kazanın olduğu yerdeki bazı evlerin çatısına ve bahçesine, helikopter ve uçak parçalarının düştüğü kaydedildi.

Kaynak: Euronews