Kadın katliamı bilançosu: 2019’un ilk 7 ayında 285 kadın öldürüldü

18 Ağustos’ta Kırıkkale’de ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) “Ölmek istemiyorum!” çığlığı hâlâ yankılanmaya devam ederken Türkiye’de önceki gün iki kadın daha katledildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre 2019 yılının ilk 7 ayında 285 kadın cinayete kurban gitti. Temmuz ayında ise katledilen kadın sayısı 31.

Cinayetler 9 yılda 4 katına çıktı

Bir türlü önüne geçilemeyen kadın cinayetleri her yıl katlanarak devam ediyor. Platformun verilerine göre, 2010 yılında 180 kadın katledilirken 2011 yılında 121 kadın, 2012 yılında 210 kadın, 2013 yılında 237 kadın, 2014 yılında 294 kadın, 2015 yılında 303 kadın, 2016 yılında 328 kadın, 2017 yılında 409 kadın ve 2018 yılında ise 440 kadın vahşice katledildi.

Bu rakamlar son 9 yılda kadın cinayetlerinin yaklaşık 4 katına çıktığını, artış oranının da yüzde 264 olduğunu gösteriyor. Kadın cinayetlerindeki artış trendinin 2019’da artarak devam ettiği gözlemleniyor.

Kadın Cinayetleri verilerine göre, son 10 yılda Türkiye’de 2 bin 337 kadın öldürüldü. En fazla kadın 267 ile İstanbul’da katledilirken, bu veriyi 141 ile İzmir, 106 ile Adana ve Ankara izledi.

Aynı verilere göre en çok kadın cinayeti ile anılan Kürt kentleri Antep ve Diyarbakır. Antep’te 88, Diyarbakır’da ise 46 kadın öldürüldü.

Kadın İzleme Merkezi kurulacak

Türkiye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele kapsamında ülke düzeyinde eylem planlarını hayata geçirmeyi planlıyor.

Bakanlık bu kapsamda kamu hastaneleri bünyesinde “Kadın İzleme Merkezi” açmayı kararlaştırdı. İlk Kadın İzlem Merkezi Ankara'da açılması planlanıyor.

Bu uygulama ile şiddet gören, taciz ve tecavüze uğrayan kadınların, emniyet, savcılık ve hastanelerde dolaşmasına gerek kalmayacak.

Kaynak: Rudaw