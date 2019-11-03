Süper dadı Mary Poppins Tahran'da!

Mary Poppins adlı müzikal tiyatro oyunu Tahran’daki Vahdet Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Bir Disney klasiği olan Mary Poppins, İranlı tiyatro yönetmeni Ahmed Süleymani tarafından dev bir prodüksiyonla tiyatro sahnesine taşındı.

Pamela Lydon Traves’in kitaplarından 1964'de sinemaya uyarlanan Mary Poppins'in özeti şöyle:

"Banks ailesi dadılarının işten ayrılmasının ardından çocukları Jane ve Michael ile ilgilenecek yeni bir dadı bulmanın telaşındadır. Bir süre sonra karşılaştıkları Mary Poppins isimli dadı, görünüşünün aksine sürprizlerle dolu bir kadındır. Görevi kabul eden Mary Poppins kısa süre sonra tüm gerçeküstü yeteneklerini sergilemeye başlar. Sihirli güçlere sahip olan Mary Poppins sihirli şemsiyesini kullanarak uçabilmektedir. Süper dadı bu yolla çocukları da mucizevi yolculuklara çıkarmaktadır. Onları farklı maceralara sürükleyen dadının tek şartı bu büyülü yolculuklardan ailelerine bahsetmemeleridir."