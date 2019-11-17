Türkçe "Ben ve Fasulye" adlı kitap İran'da basıldı

Türk yazar Elif Arkadaş’ın çocuklar için kaleme aldığı “Ben ve Fasulye” adlı kitap, İranlı tercüman Bahareh Feris Abadi tarafından Farsça’ya çevrildi.

Üç ciltlik “Ben ve Fasulye” adlı kitap Aferingan yayınevi tarafından basıldı.

Bu kitap okuma ve yazma öğrendiğinden 5 yıl sonra kendi hayat hikayesini yazmak isteyen 11 yaşındaki küçük bir kızın hikayesini anlatıyor. Bunun için kardeşi Fasulye ile yaşadığı ortak anılarını kalme alıyor. Bu kız hayatının ilk 4 buçuk yılını unutarak, sadece 6 buçuk yılını yazıyor.