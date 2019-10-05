İranlı kadın şairi anlatan kitap Türkiye'de basıldı

İranlı ünlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad'ı anlatan "Ah Ayetleri" adlı kitap Derya Önder ve Makbule Aras Eivazi tarafından Türkçe'ye kazandırıldı.

"Kitapyurdu.com"da yer alan bilgiye göre, Ah Ayetleri, sadece modern İran şiirinin değil, çağdaş dünya şiirinin de önemli isimlerinden olan Furuğ Ferruhzad’ın kendini ve şiirini var ederken verdiği mücadeleyi, ödediği ağır bedelleri, cesareti, isyankârlığı ve yeteneğiyle imza attığı başarıları gözler önüne seriyor.

Kitapta, İranlı yönetmen Nasser Saffarian’ın 2002’de çektiği, üç kısa belgeselden oluşan “Furuğ Ferruhzad Üçlemesi” için yapılan şöyleşiler yer alıyor. Ailesi, yakın dostları, aralarında İran şiirinin önemli isimlerinden Simin Behbahani ile Feridun Moşiri’nin de olduğu şairler ve sanatçılar Furuğ hakkında söylenmemişleri anlatıyor. İlk kez dile getirilen pek çok şaşırtıcı detay okura, şiirin yanı sıra sinema ve tiyatroyla da ilgilenen Furuğ’u bilinmeyen yönleriyle tanıma imkanı sunuyor.