Tahran'da Türkçe'ye çevirilmiş 14 eserin tanıtımı yapılacak

İran’da “Kitap Haftası” nedeniyle yayıncılar, yazarlar ve tercümanlarla tanışmak amacıyla önümüzdeki Çarşamba günü Tahran’daki Kütap Evi Enstitüsü’nde “Küresel Yayın Piyasasına Giriş Yolları” eğitim atölyesi düzenlenecek.

Bu atölyede Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve Kültürel Danışmanı’nın katılımıyla Türkçe’ye çevirilmiş 14 eser tanıtılarak, kitapseverlere sunulacak.

Bunlara ilave olarak İranlı yazar Ferhad Hasanzade’nin kaleme aldığı “Güzel Seslen Bana” adlı eserin Ermenice nüshası da bu kitabın tercümanı George Asaturyan’ın katılımıya tanıtılacak.