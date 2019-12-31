Ünlü İranlı yazarın eseri İtalyanca'ya çevrildi

Çocuklar ve genç yetişkin kurgularıyla tanınan İranlı yazar Houshang Moradi Kermani’nin kaleme aldığı “Testi” adlı öyküsü Venedik Ca'Foscari Üniversitesi öğretim üyesi Daniela Menghini tarafından İtalyancaya aktarılarak yayınlandı.

İran’da defalarca basılan ve uluslararası ödüller alan “Testi” daha önce Türkçe, Almanca, İspanyolca, Hollandaca, Fransızca, İngilizce ve Arnavutça olarak basılmıştı.

Kermani’nin "Testi"si, bir köy okulunun temiz su deposu... Ve kendisi kadar da büyük bir sorun kaynağı! Bir sabah okula gelen çocuklar, bu testiyi kırılmış olarak buluyorlar. Kermani de, bu kırık testi ile başlayan olayları anlatıyor kendi "Testi"sinde.