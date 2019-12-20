Uluslararası Af Örgütü'nden 'Mesut Özil' açıklaması

Uluslararası Af Örgütü'nden William Lee, talkSPORT radyo kanalına yaptığı açıklamada, Özil'in bu konuya dikkati çekmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Uygur Türklerine yönelik ihlallerin bugün dünyadaki en önemli insan hakları krizlerinden biri olduğunu belirten Lee, "Mesut Özil gibi daha çok insana ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına tepki göstermişti.

Çin Merkez Televizyonu CCTV, Özil'in bu tepkisi üzerine, Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırmıştı.

Kaynak: AA