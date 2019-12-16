Çin'den Mesut Özil yaptırımı

Mesut Özil, ınstagram hesabından Çin'deki Türklere destek çağrısı yaparken; müslüman ülkeleri duyarsız kalmakla eleştirdi. Türk asıllı Alman oyuncu yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim yakıyorlar, camileri kapatıyorlar. Okullarını yasaklıyorlar. Din adamlarını öldürüyorlar.

Erkekler kamplarda tutuluyor, aileleri Çinli adamlarla yaşamaya zorlanıyor. Kadınlar Çinli erkeklerle evlendirilmek zorunda bırakılıyor. Fakat Müslümanlar sessiz. Bu konuda kimsenin sesi çıkmıyor. Orada yasaklılar." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Arsenal, Mesut Özil'in sosyal medyada yaptığı yorumları oyuncunun kendi görüşü diye duyururken, "Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasi konulara karışmama konusundaki çizgisini korumakta kararlıdır" ifadelerini kullandı.

Çin ise Mesut Özil'in açıklamalarına karşı harekete geçti. İlk olarak ülke devlet televizyonu CCTV, bugün yayınlanması planlanan Arsenal-Manchester City maçını yayından kaldırdı. CCTV konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kaynak: NTV Spor