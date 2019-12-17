Mesut Özil’e Çin’den Uygur daveti

Çin’in Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne ‘Doğu Türkistan’ diyen ve Çin’in politikalarını eleştiren Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in ‘körleştiğini ve yanlış yönlendirildiğini’ ileri sürdü. Sözcü Geng, “Batı basınından etkilenmemesi ve kendi gözleriyle görmesi” adına Özil’i Çin’e davet ettiğini söyledi.

Bu arada Çin’deki Arsenal taraftarları Özil’in takımdan gönderilmesini istedi, bazıları futbolcunun formalarını yaktı. Özil, cuma günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden ‘Doğu Türkistan’ diye bahsetmiş ve Çin’in politikalarına yönelik suçlamalarda bulunmuştu. Çin Devlet Televizyonu CCTV ve yayın kuruluşu PPTV, Özil’in açıklamalarının ardından kulübün pazar günkü maçını yayınlamamıştı.

Kaynak: Hürriyet