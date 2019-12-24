Yunanistan'da golü iptal eden VAR hakeminin evine saldırı

Yunanistan Süper Ligi'nde pazar günü oynanan Volos-Olympiakos karşılaşmasında, Olympiakos'un ikinci yarıda attığı gol VAR kararı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve karşılaşma 0-0 berabere bitti. Maçtan saatler sonra pazartesi sabaha karşı VAR hakeminin Atina’daki evine havai fişek atıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.

Federasyon: Haydutlar

Yunanistan Futbol Federasyonu saldırıyı ‘mafya tarzı’ olarak niteledi ve kınadı. Federasyon, “Haydutlar futbol yetkililerini korkutmayı amaçlıyor” açıklamasını yaptı.

Atina hakemler derneği başkanı Panagiotis Varouchas ise, üyelerine ek polis koruması verilmesi için yetkililere defalarca çağrıda bulunduklarını söyledi.

Hakemler derneği: Bizi görmezden geldiler

Varouchas, “Bizi görmezden geldiler, dolayısıyla beklenen oldu. Söz konusu hakemin iki küçük çocuğu var, ailesi olay nedeniyle sarsılmış durumda. Daha iyi korunmaya ihtiyacımız var yoksa lig büyük maçları yönetecek hakem bulamayacak” dedi.

Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis ise gollerinin sayılmaması kararını eleştirdi, hakemlik sisteminde yapılan reformun şikeyi önlemekte başarısız olduğunu savundu.

Yunanistan liginin önde gelen ekiplerinden Olympiakos, ‘geleneksel baskınlığını’ son yıllarda korumakta zorlanıyor. Takım lig birinciliğini rakibi PAOK’a kaptırdı.

Şiddet eksik olmuyor

Daha önce PAOK Başkanı Ivan Savvidis’in belinde bulunan silahla sahaya girmesiyle de gündeme gelen Yunanistan liginde şiddet, hakemlere saldırı, kulüplere yönelik kundaklama olayları ve taraftarlar arasındaki sokak kavgaları eksik olmuyor.

Tartışmalı kararların tetiklediği bu olayları durdurmak isteyen lig yöneticileri, önyargılara ve şikeye son verebilmek adına yurt dışından hakemleri görevlendirmeye başlamıştı. Bundan sonra da VAR sistemi hayata geçirilmişti.

Yunanistan Super Ligi 18. hafta maçlarında görev yapacak hakemler, son dönemde haklarında yapılan olumsuz yorum ve uğradıkları sözlü şiddet nedeniyle maçlara çıkmayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Sputnik